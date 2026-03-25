Positive Bewegungen bei den Leitindizes

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Höhere Eröffnungen nach Aussicht auf Feuerpause.



Laut mehreren Medienberichten legte der US-Präsident Donald Trump in der Nacht einen 15 Punkte Plan für eine Feuerpause zwischen den USA und dem Iran vor, welcher am Mittwochmorgen für Rückenwind bei den Leitindizes führte.



Den Anfang machte Japan, wo der Nikkei um rund 3 % von 52.200,79 auf 53.928 Punkte anzog. Auch der breiter gestreute Topix stieg von rund 3.558 auf über 3.658, was einem Kursgewinn von ca. 2,8 % entspricht. In Hongkong lag der Hang Seng in den ersten Handelsminuten rund 300 Punkte über dem Vortagesschluss und notierte zwischenzeitlich bei etwa 25.390 Punkten. Der südkoreanische Kospi kletterte vom gestrigen Schluss bei rund 5.553 auf etwa 5.720 Punkte, was ebenfalls rund drei Prozent entspricht. Auch der australische Leitindex gewann ca. zwei Prozent.



In Europa startete der DAX ebenfalls deutlich im Plus: Nach 22.639 Punkten zum Handelsschluss eröffnete er heute bei 22.961 und legte zunächst auf über 23.050 zu. Das entspricht einem Plus von ungefähr 1,8 %. Die Marke von 23.000 Punkten konnte er jedoch nicht nachhaltig halten: Am laufenden Nachmittag wurde sie mehrfach über- und unterschritten. In den USA eröffnete der Nasdaq-100 Index ebenfalls um gut 200 Punkte höher, von rund 24.007 auf ca. 24.236 Punkte.















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Quelle: HSBC













