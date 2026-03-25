IBM treibt seine strategische Neuausrichtung konsequent voran und setzt dabei stark auf KI, Dateninfrastruktur und Cloud-Lösungen. Partnerschaften wie mit Nvidia sowie die Übernahme von Confluent sollen die Basis für skalierbare, unternehmensweite KI-Anwendungen schaffen. Trotz schwacher Kursentwicklung sehen Analysten erhebliches Potenzial, erwarten jedoch erst mit den kommenden Quartalszahlen klare Impulse.Strategische Expansion: KI und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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