Die sich zuletzt darstellende Abnahme der Volatilität im breiten Kryptospace ist gewiss kein Dauerzustand. Auffällig neben dieser Tatsache auch, dass im Gegensatz zu so manchem Index und insbesondere Aktien viele Coins und Token durch eine gewisse Stabilität überzeugen. So auch Solana (SOL/USD), welche die Unterstützung von 82,35 US$ mit Bravour verteidigt hat und somit aktuell vielmehr wieder in Richtung eines Ausbruchs agiert. Widerstand als Trigger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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