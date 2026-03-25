Clarity AI, die führende globale Technologieplattform für Intelligenz ohne Berücksichtigung von Finanzen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit RiskThinking.ai bekannt gegeben, dem bekannten Anbieter von Modellen für physische Klimarisiken auf Asset-Ebene. Durch die Zusammenarbeit werden RiskThinking.ai's detaillierte Daten auf Asset-Ebene und die fortschrittliche Modellierung von Risiken in Clarity AI's preisgekrönte Plattform, Statistiken und KI-native Funktionen integriert. So erhalten Finanzinstitute und Unternehmen auf realen Daten beruhenden Einblick in durch den Klimawandel bedingte mögliche Schäden und Katastrophen sowie dessen Einfluss auf Natur und Biodiversität.

Es werden in einem Universum von 15.000 Mutterunternehmen mehr als 3 Millionen einzelne Assets abgedeckt. Deshalb können Unternehmen nun nahtlos von allgemeinen Statistiken zu umsetzbaren Erkenntnissen übergehen, was dem zunehmenden Bedarf nach Transparenz und technischer Überprüfbarkeit entgegen kommt.

RiskThinking.ai's Funktionen basieren auf seiner Plattform Climate Digital Twin, die hydrologische Modellsimulationen für alle Klimaszenarien und Wärmegrade durchführt, um zuverlässige Analysen über physische Risiken zu erstellen.

Indem RiskThinking.ai's Modelle für physische Risiken und georäumliche Daten eingebettet werden, verbessert Clarity AI seine Klimalösungen für Akteure im Finanzmarkt und Unternehmen, die erweiterte, nicht-finanzielle Statistiken in ihren Workflows verwenden. Dieses erweiterte Angebot kommt der steigenden Nachfrage von Clarity AI's Kunden zugute, die gemeinsam mehr als $80 Billionen an Assets Under Management (AUM) haben.

"Wir schließen die Lücke zwischen der Berichterstattung auf Unternehmensebene und der Realität auf Ebene der Assets," sagte Rebeca Minguela, CEO und Gründerin von Clarity AI. "Während Top-Down-Modelle eine Makroperspektive bieten, können wir dank unserer Partnerschaft mit RiskThinking.ai nun die kleinen Details hinzufügen, die für ein rigoroses Audit und eine Risikoanalyse erforderlich sind. Unsere Lösungen, die als Standalone Web App, über KI-Agenten und durch Integrationen wie AP, MCP und Connectors verfügbar sind, zeigen unseren Kunden das gesamte Bild, wie Klima und Natur ihre Portfolios beeinflussen."

"Das Klimarisiko ist kein Problem der Zukunft mehr. Es beeinflusst schon jetzt den Preis von Assets, setzt den Versicherungsmarkt unter Druck und erfordert neue Investmententscheidungen", fügte Dr. Ron Dembo, Gründer und CEO von RiskThinking.ai hinzu. "Bisher fehlte die wissenschaftliche Basis, um dieses Risiko auf Asset-Ebene zu quantifizieren und zwar für jedes Szenario im Detail. Durch unsere Partnerschaft mit Clarity AI, bieten wir nun Zugang zu diesem Grad der Detaillierung. So werden zuverlässige Entscheidungen möglich, die kritischen Fragen Stand halten."

Durch diese Partnerschaft haben Investoren nun Zugang zu einer besseren Abdeckung von Klima- und Naturkatastrophen über Clarity AI's Klima- und Biodiversitätslösungen, die Folgendes umfassen:

Details auf Asset-Ebene: Daten für Längen- und Breitengrade von Unternehmensassets weltweit, einschließlich unter anderem kritischer Infrastruktur, Produktionsstätten, Unternehmenssitzen, Standorten von Einzelhändlern.

Daten für Längen- und Breitengrade von Unternehmensassets weltweit, einschließlich unter anderem kritischer Infrastruktur, Produktionsstätten, Unternehmenssitzen, Standorten von Einzelhändlern. Modellierung von physischen Risiken: Ausgefeilte Bottom-up Modelle von physischen Risiken für Klimaszenarien.

Ausgefeilte Bottom-up Modelle von physischen Risiken für Klimaszenarien. Erweiterte Analyse von Natur Biodiversität: Bessere Möglichkeit nachzuvollziehen, wie der ökologische Fußabdruck von Unternehmen mit örtlichen Ökosystemen und Gebieten mit empfindlicher Biodiversität interagiert.

Bessere Möglichkeit nachzuvollziehen, wie der ökologische Fußabdruck von Unternehmen mit örtlichen Ökosystemen und Gebieten mit empfindlicher Biodiversität interagiert. Regulatorische Anforderungen: Tools für die Erfüllung der rigorosen Berichtsstandards von globalen Regulatoren.

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine KI-native Plattform, die für die Entscheidungsfindung den Einfluss von Risiken zeigt. Sie richtet sich an Akteure im Kapitalmarkt, Unternehmen, Regierungen und Verbraucher. Wir verwandeln komplexe, nicht-finanzielle Daten in Intelligenz als Grundlage von Entscheidungen für die Allokation von Kapital, regulatorische Compliance, Risikomanagement und langfristige Strategie.

Zu unseren Kunden gehören führende globale Institutioen wie BlackRock, Nordea, Santander, BNP Paribas und PGIM. Sie verlassen sich auf Clarity AI, um sich einen umfassenden Überblick über die Umgebung zu verschaffen, in der sie tätig sind. Die Informationen sind transparent, überprüfbar und geeignet für die Veröffentlichung. Auf der Basis von eigenen globalen Daten, wissenschaftlich basierten Methodologien und künstlicher Intelligenz liefert Clarity AI skalierbare Lösungen, die sich als Grundlage für weitreichende Entscheidungen eignen. Unsere modulare Infrastruktur lässt sich leicht in Workflows einbetten, ganz ohne komplexe operative Maßnahmen.

Clarity AI ist global präsent in EMEA, APAC sowie Nord- und Südamerika und verhilft Kunden zu einem stabilen, nachhaltigen Wachstum.

Über RiskThinking.ai

RiskThinking.ai ist der führende Anbieter von Modellen für physische Klimarisiken auf Asset-Ebene. Zielgruppe sind Finanzinstitutionen, Regierungsbehörden und Unternehmen. Die Plattform Climate Digital Twin (CDT) basiert auf einer global konsistenten Datenbank mit Standorten der physischen Assets und Projektionen möglicher Naturkatastrophen. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Anbietern werden komplette hydrologische Modellsimulationen für jedes Klimaszenario in Verbindung mit jedem Wärmegrad durchgeführt, statt sich nur auf skalierte Näherungen zu verlassen. Das heißt, RiskThinking.ai's Output spiegelt die wirkliche Verteilung von physischen Risiken wider und nicht nur einen geglätteten Näherungswert.

Alle Projektionen werden als Verteilungen mit vollständiger Wahrscheinlichkeit widergegeben, einschließlich extremer Tail-Risiken. So erhalten Entscheider einen vollständigen Einblick in durch das Klima bedingte Unsicherheiten statt nur eine einzige Schätzung. Die Plattform nutzt meteorologische Daten bis Ende 2025. So wird der aktuelle Stand wiedergegeben und nicht nur jahrzehntelange Tendenzen. Kunden wie Bloomberg LP, the Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) und TMX Datalinx arbeiten mit RiskThinking.ai zusammen. Mehr erfahren Sie hier: https://riskthinking.ai/.

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