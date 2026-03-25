© Foto: OpenAIErstmals seit 2019 kauft Indien wieder Flüssiggas aus dem Iran. Dahinter steckt eine Versorgungskrise, die nun immer größere Kreise zieht.Indien hat nach Jahren die erste Ladung iranischen Flüssiggases gekauft, nachdem die USA die Sanktionen gegen Teherans Öl und raffinierte Kraftstoffe vorübergehend aufgehoben hatten, wie Reuters berichtet. Dies geht aus den Handelsströmen für Flüssiggas und drei Branchenquellen hervor. Indien hatte 2019 unter dem Druck westlicher Sanktionen auf Energiekäufe aus dem Iran verzichtet. Der sanktionierte Tanker Aurora, der iranisches Flüssiggas an Bord hat, wird voraussichtlich in Kürze den Hafen Mangalore an der Westküste erreichen, wie Quellen und Daten der …Den vollständigen Artikel lesen
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