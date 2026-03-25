© Foto: Michael Kappeler/dpaDer neue Taiwan-Hub von UPS ist eine klare Wette auf Halbleiter und KI. Genau das könnte für den Konzern jetzt zum entscheidenden Hebel werden.UPS hat am Mittwoch in Taiwan ein neues Logistikzentrum im Wert von 100 Millionen US-Dollar eröffnet. Taiwan ist die Heimat von TSMC, dem weltweit führenden Auftragsfertiger von Chips und dominanten Lieferanten der fortschrittlichen Halbleiter, die den Boom der KI-Technologien antreiben. Wie UPS mitteilte, wird der Standort auch von Applied Materials, dem größten US-amerikanischen Hersteller von Halbleiteranlagen, als asiatisches Vertriebszentrum genutzt. Lauren Zhao, Präsidentin von UPS Asia Pacific Supply Chain Solutions and Freight Forwarding, …Den vollständigen Artikel lesen
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