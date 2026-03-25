Die myLife Lebensversicherung AG und die FIL Fondsbank GmbH (FFB) arbeiten im Bereich des versicherungsbasierten Investmentgeschäfts zusammen. Gestartet wird mit einem Einmalbeitragsprodukt im Rahmen der myLife Invest-Produktfamilie. Die myLife Lebensversicherung AG und die FIL Fondsbank GmbH (FFB) starten eine Zusammenarbeit für versicherungsbasiertes Investmentgeschäft. Demnach werde die myLife bei der Abwicklung des versicherungsbasierten Investmentgeschäfts neben der Fondsdepot Bank in Zukunft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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