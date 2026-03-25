Die chinesischen Behörden geben weiterhin ihr Bestes, um den intensiven Preiskampf unter den Essenslieferdiensten einzudämmen. In diesem Zuge veranstaltete die Marktaufsichtsbehörde ein Seminar "zur Eindämmung unlauteren Wettbewerbs". Die Aktien von Alibaba, JD.com und Meituan reagierten allesamt mit einem deutlichen Kurssprung auf die Maßnahme.Konkret ging es für die Alibaba-Aktie in Hongkong um 4,6 Prozent nach oben, während die Papiere von JD.com 4,9 Prozent gewannen und der Kurs von Meituan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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