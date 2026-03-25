Nashiko Momotsuki, Gorgeous, Tosa Brothers und Pikachu führten gemeinsam mit 5.000 Fans den Countdown an

Mit dem Ziel, den Nachttourismus zu fördern, entwickelt die Stadtverwaltung von Tokio neue Attraktionen, die die Metropole nach Einbruch der Dunkelheit in ein strahlendes Licht tauchen. Im Zuge dieser Initiative wird ganzjährig ein Projektionsmapping auf dem berühmten Tokyo Metropolitan Government Building No. 1 präsentiert und verwandelt dessen Fassade in eine Leinwand aus Licht und Klang.

Wir sind hocherfreut, aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums des weltweit beliebten Pokémon-Sammelkartenspiels den Start einer neuen Projektionsmapping-Show bekannt zu geben. "Pokémon-Sammelkartenspiel: TOKYO LUMINOUS NIGHT" feierte seine Premiere am Freitag, 20. März (nationaler Feiertag).

Am Eröffnungstag fand eine Sonderveranstaltung statt, bei der Nashiko Momotsuki, Gorgeous, die Tosa Brothers und Pikachu als Ehrengäste auftraten. Zusammen mit den 5.000 Besucherinnen und Besuchern vor Ort zählten sie den Countdown bis zur ersten Vorführung herunter.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260323091423/de/

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Eindrücke von der Premiere der neuen Show

"Pokémon-Sammelkartenspiel: TOKYO LUMINOUS NIGHT"

Rund 8.000 Menschen am Eröffnungstag

Am Freitag, 20. März (nationaler Feiertag), dem ersten Tag der Aufführung, versammelten sich rund 8.000 Menschen auf der Tokyo Metropolitan Government Plaza darunter Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels, internationale Gäste und Familien.

Anwesende reagierten begeistert und kommentierten: "Zu sehen, wie mein Lieblings-Pokémon auf das Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio projiziert wurde, war unglaublich beeindruckend" und "Es war so niedlich, Pikachu während der Show zu sehen. Dies hinterlässt wunderbare Erinnerungen an unsere Reise nach Tokio."

"Wir konnten die Begeisterung der Gäste für Pokémon wirklich spüren!" Besucherinnen und Besucher genossen die Welt des Pokémon-Sammelkartenspiels, die auf der riesigen Projektionsfläche zum Leben erweckt wurde, die von Guinness World Records offiziell anerkannt ist.

Herausragende Momente am Eröffnungstag

Pikachu, Nashiko Momotsuki, Gorgeous und die Tosa-Brüder leiten Countdown zur Show-Premiere

Bei der Premiere trat Pikachu gemeinsam mit Nashiko Momotsuki, Gorgeous und den Tosa Brothers auf, nahm an einer Podiumsdiskussion teil und leitete den Countdown bis zur ersten Projektion. Unter lauten "Pikachu!"-Rufen aus dem Publikum trat Pikachu zur Überraschung der Anwesenden auf, woraufhin der Platz in Jubel ausbrach. Die erste Vorführung begann mit einem von den Gästen initiierten Sprechchor, der die Begeisterung im Publikum noch weiter anfachte.

Nach der Projektion äußerte sich Nashiko Momotsuki wie folgt:

"Ich bin jetzt 30 Jahre alt genau wie das Pokémon-Sammelkartenspiel, das sein 30-jähriges Jubiläum feiert! Ich wollte schon immer mit Pokémon zusammenarbeiten und fühle mich zutiefst geehrt, am Tag der Premiere dieses unglaublichen Lichtkunstprojekts hier am Tokyo Metropolitan Government Building dabei zu sein. "Besonders beeindruckt hat mich, wie gut die Show die Struktur des Gebäudes nutzt und Momente schafft, die einem das Gefühl vermitteln, die Pokémon würden einem förmlich entgegen springen."

Gorgeous wandte sich auch mit einer Botschaft an die Fans: "Es war unglaublich beeindruckend und so mitreißend! Einen gigantischer Charizard direkt vor sich zu sehen und den unglaublichen Realismus und die Energie des Pokémon zu spüren war überwältigend. Es tauchten so viele Pokémon auf, die ich unbedingt erleben wollte. Es war großartig! Das sollten sich alle selbst vor Ort ansehen!"

Die Tosa Brothers, die als Gastmoderatoren auftraten, ergänzten: "Es war, als wären wir Pokémon im echten Leben begegnet so realistisch ist die Show. Die Qualität war unglaublich beeindruckend, sodass man glaubt, die legendären Pokémon stünden direkt vor einem. Kommt am besten zum Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio vorbei und seht es euch selbst an!"

Mit diesen Worten ging das Eröffnungsevent bei bester Atmosphäre zu Ende.

Über das Pokémon-Sammelkartenspiel

Pokémon TCG, Japans erstes richtiges Sammelkartenspiel, bildet die Kampf- und Sammelelemente der "Pokémon"-Videogames nach.

Über das neue Werk

"Pokémon-Sammelkartenspiel: TOKYO LUMINOUS NIGHT"

TITEL

"Pokémon-Sammelkartenspiel: TOKYO LUMINOUS NIGHT"

HIGHLIGHTS

Inspiriert vom weltweit beliebten Pokémon-Sammelkartenspiel wird dieses Projektionsmapping auf die Außenwände des Tokyo Metropolitan Government Building projiziert.

Die auf den Karten abgebildeten Pokémon werden zusammen mit den charakteristischen Motiven des Spiels durch Licht und Projektionen dreidimensional zum Leben erweckt und schaffen so eine fantastische Kulisse vor der nächtlichen Silhouette des Gebäudes.

Erlebe das Pokémon-Sammelkartenspiel, das über Sprachgrenzen, Generationen und Regionen hinweg beliebt ist, als faszinierendes visuelles Erlebnis von atemberaubender Größe.

VORFÜHRUNGSZEITEN (MÄRZ)

[Wochenenden und Feiertage] 18:30 Uhr 19:30 Uhr 21:00 Uhr

*Außerhalb der angegebenen Zeiten werden auch andere Programme gezeigt.

*Die Vorführungszeiten ab April finden Sie auf der offiziellen Website.

Überblick über das Projektionsmapping am Tokyo Metropolitan Government Building: "TOKYO Night Light"

Vorführungen: Täglich (außer bei schlechten Wetterbedingungen) Projektionsfläche: Ostfassade des Tokyo Metropolitan Government Building No. 1 Zuschauerbereich: Tokyo Metropolitan Government Plaza

(2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio) Uhrzeiten: 18:30 Uhr 19:00 Uhr 19:30 Uhr 20:00 Uhr 20:30 Uhr 21:00 Uhr 21:30 Uhr (Diese Zeiten gelten im März. Aktualisierte Zeitpläne finden Sie auf der Website.)

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ Veranstalter: Stadtverwaltung Tokio,

Exekutivkomitee für Projektionsmapping in Tokio Zusätzliche Informationen: Dieses Projekt setzt auf umweltfreundliche Praktiken wie die Nutzung grüner Energie. Es wurde von Guinness World Records offiziell als "größte permanente Projektionsmapping-Installation an einem Gebäude" anerkannt.

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(Leitung: Jishaku Inc. Kontakte: Nagasawa, Endo, Hamasaki)

E-Mail: pr@tokyo-night-and-light.jp

Telefon: +81-80-3601-6732 (Nagasawa)