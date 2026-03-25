Sagenhafte acht Jahre mussten ins Land ziehen, bis sich die Europäische Union und Australien schließlich zu Wochenbeginn auf ein gemeinsames Handelsabkommen einigen konnten. Was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Australiens Premierminister Anthony Albanese in Australiens Hauptstadt Canberra präsentierten, bedeutete einen weitreichenden Abbau direkter Zölle über einen mittelfristigen Zeitraum. Über 90?Prozent der Güter sollen künftig D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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