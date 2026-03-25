Eine 13 Jahre lange Untersuchung an einem schweizerischen Flussgebiet liefert jetzt interessante Erkenntnisse. Die Bauaktivität von Bibern könnte zum Klimaschutz beitragen - und das ohne menschliches Zutun. Im 19. und 20. Jahrhundert war der europäische Biber noch vom Aussterben bedroht. Doch allmählich kehren die Tiere wieder an die Flüsse Europas zurück - und erweisen sich dort als echte Klimaschützer. Darauf deuten zumindest die Ergebnisse einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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