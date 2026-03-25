Die Bestattung Wien erweitert ihren Fuhrpark um den ersten vollelektrischen "Landwagen" für den Verstorbenentransport. Das neue Nutzfahrzeug bietet Platz für bis zu vier Särge und ist seit einigen Wochen im Einsatz. Bei dem Fahrzeug handelt es sich dem Pressebild zufolge um einen eSprinter von Mercedes-Benz Vans. Weitere elektrische "Landwagen" sollen folgen, denn in der Mitteilung kündigt Bestattung Wien eine "sukzessive Umstellung der Nutzfahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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