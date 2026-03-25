Gerade erst haben BMW und Mercedes einen Rückzieher von der Level-3-Technologie gemacht, die in sehr begrenzten Anwendungsfällen ein "hands-free, eyes-off"-Fahren ermöglicht. Doch nun hat General Motors angekündigt, mit Straßentests eines solchen Systems für den Cadillac Escalade IQ zu beginnen. Im Gegensatz zum aktuellen Assistenzsystem namens Super Cruise von GM, bei dem der Fahrer gemäß SAE-Level 2 zwar die Hände vom Lenkrad nehmen darf, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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