OCP S.A. ("OCP" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen der Düngemittelindustrie, wird am Mittwoch, den 1. April 2026, seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 veröffentlichen. Die Ergebnisse werden den Inhabern der Anleihen des Unternehmens, qualifizierten institutionellen Käufern, Wertpapieranalysten und Market Makern auf dem OCP Intralinks Portal ab 9:00 Uhr EST, 14:00 Uhr Marokko und Londoner Zeit (GMT+1) zur Verfügung stehen.

Die Geschäftsleitung von OCP wird am Mittwoch, den 1. April 2026, um 10:00 Uhr EST, 15:00 Uhr Marokko und Londoner Zeit (GMT+1) eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 für Inhaber von Anleihen des Unternehmens, qualifizierte institutionelle Käufer, Wertpapieranalysten und Market Maker abhalten.

Berechtigte, die sich noch nicht für den Zugang zum Intralinks-Portal registriert haben, können dies tun, indem sie sich an die Investor Relations-Abteilung unter g.laraki@ocpgroup.ma wenden.

Über OCP

OCP ist ein global führender Anbieter von Düngemitteln, der auf einen fast hundertjährigen Erfahrungsschatz in der Produktion zurückgreifen kann. Der Konzern verfügt über exklusiven Zugang zum weltweit größten Vorkommen an Phosphatgestein. Darüber hinaus zählt das Unternehmen zu den Phosphatherstellern mit den niedrigsten Produktionskosten und spielt in Bezug auf Produktions- und Handelsvolumen in der Phosphat-Wertschöpfungskette eine führende Rolle. Der Konzern beschäftigt 21.000 Mitarbeiter und fördert durch seine Bergbau- und Düngemittelbetriebe sowie durch sein Nachhaltigkeitsprogramm die Entwicklung in der Region.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ocpgroup.ma.

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Contacts:

OCP Investorenbeziehungen

Ghita Laraki, +212 522 924 183

g.laraki@ocpgroup.ma