Bill Ackman gilt als einer der legendärsten Fondsmanager überhaupt, doch die Aktie, mit der der Fondsmanager Milliarden verdient, kennt kaum jemand. So können Sie investieren. Hedgefondsmanager Bill Ackman ist eine Legende an den Märkten. Er wurde spätestens in der Corona-Pandemie berühmt, als sein Fonds Milliarden durch zuvor klug platzierte Short-Optionen verdiente. Bill Ackman macht mit dieser Aktie Milliarden Dies ist kein Zufall, sondern Teil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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