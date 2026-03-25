Ein finnisches Startup verspricht eine Festkörperbatterie, welche die Elektromobilität revolutionieren könnte. Bisher liefert die offensive Marketingkampagne aber mehr Fragen als Antworten. Das finnische Startup Donut Lab macht seit Anfang des Jahres Schlagzeilen mit einem angeblichen Festkörper-Akku, der alles - aber auch wirklich alles - besser können soll: höhere Energiedichte, schnelleres Laden, längere Haltbarkeit, mehr Sicherheit, weniger kritische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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