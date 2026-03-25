Steigende Ölpreise verschärfen nach Einschätzung von Netfonds-Chefvolkswirt Folker Hellmeyer die Risiken für Konjunktur, Inflation und Kapitalmärkte. Im Gespräch mit wO TV warnt er vor einer Kettenreaktion.Betroffen vom Engpass im Nahen Osten seien auch Düngemittel, Helium und damit zentrale Teile der globalen Versorgungsketten. Für Anleger sei in einer solchen Lage vor allem eines wichtig: handlungsfähig zu bleiben. Hellmeyer rät dazu, im Zweifel Liquidität aufzubauen, selbst wenn dafür Verluste realisiert werden müssten. Die aktuelle Krise habe das Potenzial, größer zu werden als frühere Energieschocks, weil sie tiefer in die Weltwirtschaft eingreife. Zugleich gerieten die Notenbanken in …Den vollständigen Artikel lesen
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