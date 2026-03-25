Ein milliardenschweres Raketenabwehrsystem, neue Partnerschaften und Palantir mittendrin. Der KI-Spezialist geizt nich mit guten Nachrichten. Steht die Aktie vor dem nächsten Schub? Gemeinsam mit Anduril Industries arbeitet Palantir an der Software für das US-Raketenabwehrsystem "Golden Dome". Wie das Wall Street Journal berichtet, gehört das Unternehmen zu einem Konsortium aus Technologie- und Rüstungsfirmen, das die zentrale Softwarearchitektur des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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