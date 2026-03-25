Der Iran-Konflikt könnte sich als Wendepunkt für die Dollar-Dominanz im Welthandel erweisen - vor allem, weil er das Fundament des sogenannten Petrodollars erschüttert.Es ist ein Abkommen, das seit über einem halben Jahrhundert die Weltwirtschaft ordnet: Öl gegen Sicherheit. Seit 1974 garantiert die US-Militärmacht den Schutz der Golfstaaten, während diese im Gegenzug ihr "schwarzes Gold" ausschließlich in Greenbacks abrechnen. Doch dieses eiserne Gesetz der Finanzwelt bekommt gefährliche Risse. Der aktuelle Iran-Konflikt könnte sich als jener perfekte Sturm erweisen, der das System des Petrodollars endgültig zum Einsturz bringt. Weil Öl praktisch jede Wertschöpfungskette antreibt, von …Den vollständigen Artikel lesen
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