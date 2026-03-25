Bei dieser Aktie hat Star-Investorin Cathie Wood jetzt nach einem 20 Prozent Crash zugeschlagen. Darum könnten die Papiere auch für Anleger interessant sein. Die Aktien des Stablecoin-Betreibers Circle sind zuletzt massiv unter Druck geraten, doch in dieser Schwächephase hat die Star-Investorin Cathie Wood die Chance auf neue Käufe genutzt. Diese Aktie kauft Cathie Wood nach 20-Prozent-Crash So kaufte Cathie Wood laut offiziellen ETF-Daten 161.513 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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