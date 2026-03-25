© Foto: John Angelillo - newscomSelbst bei Kriegsende könnte die Lage angespannt bleiben. Laut Larry Fink drohen jahrelang hohe Preise und Störungen entlang globaler Lieferketten.Larry Fink macht keine halben Sachen. Der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock sieht für das Ende des Iran-Kriegs nur zwei mögliche Szenarien - und beide sind extrem. "Ich könnte mir ein Szenario vorstellen, in dem der Ölpreis in einem Jahr bei 40 US-Dollar pro Barrel liegt, oder ich könnte mir einen Preis von über 150 US-Dollar vorstellen - wir haben zwei sehr extreme Ergebnisse", sagte Fink im BBC-Podcast "Big Boss Interview". Im Best Case akzeptiert die internationale Gemeinschaft den Iran, sein Öl fließt wieder auf den Weltmarkt …Den vollständigen Artikel lesen
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