© Foto: DALL·EChina wächst robuster als gedacht, die Chipbranche boomt und Strategen sehen neue Chancen. Ist das nur ein kurzes Strohfeuer oder startet Peking gerade die nächste große Börsen-Party?Chinas Wirtschaft könnte im kommenden Jahr trotz geopolitischer Spannungen solide wachsen. Naomi Fink, Chefstrategin bei Amova Asset Management, erwartet, dass das Wachstum im mittleren bis oberen Bereich des offiziellen Ziels von 4,5 bis 5 Prozent liegen wird. Industrie und Konsum hätten im ersten Quartal positiv überrascht. Die niedrige Inflation verschaffe Peking zudem Spielraum für gezielte Unterstützung. Fink sieht Chinas Strategie als möglichen Vorteil. Die Führung setzt auf Investitionen in Technologie, …Den vollständigen Artikel lesen
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