© Foto: picture alliance / Zoonar | DesignItDie Türkei will die Lira im Iran-Krieg offenbar mit neuen Mitteln stützen. Goldreserven rücken in den Fokus. Das zeigt, wie ernst die Lage an Devisenmarkt und Anleihenmarkt geworden ist.Die türkische Zentralbank bereitet nach einem Bericht von Bloomberg zusätzliche Schritte vor, um die Lira gegen die Verwerfungen des Iran-Kriegs zu stützen. Demnach prüfen die Währungshüter, ob ein Teil der Goldreserven mobilisiert werden kann. Nach Angaben mit der Sache vertrauter Personen wurden in London bereits mögliche Gold-gegen-Devisen-Swaps besprochen. Der Schritt wäre bemerkenswert Die Türkei hat ihr Goldpolster in den vergangenen zehn Jahren massiv ausgebaut, um die Abhängigkeit von auf US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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