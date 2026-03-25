© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaInvestoren ziehen massiv Geld aus großen Fonds ab. Experten erinnert dies an die globale Finanzkriese 2008.Brechen jetzt Fonds mit großer Software-Beteiligung ein? Eine Nachricht zu Beginn der Woche ließ aufhorchen: Ares Management entschied sich am Dienstag, Anlegerabflüsse aus seinem Private-Credit-Fonds zu begrenzen. Apollo Global Management hatte bereits zuvor ähnliche Maßnahmen angekündigt. Ares hat die Rücknahmen im Ares Strategic Income Fund auf 5 Prozent gedeckelt. Bloomberg berichtet, dass die Rücknahmegesuche zum Zeitpunkt der Maßnahme bereits auf 11,6 Prozent angewachsen waren. Das entspricht einer Summe von gut 1 Millarde US-Dollar. Auch andere Unternehmen, darunter Blue Owl …Den vollständigen Artikel lesen
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