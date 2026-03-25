Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Elon Musk seinen Raumfahrt- und Satellitenkonzern SpaceX an die Börse bringen will. Nun werden die Pläne konkreter und damit auch immer klarer, dass das IPO im Hinblick auf das Volumen aller Voraussicht nach sämtliche bisherigen Börsengänge in den Schatten stellen wird.Konkret prüft das Unternehmen demnach ein Ziel von rund 75 Milliarden US-Dollar für den Börsengang, wie Bloomberg berichtete. In Gesprächen mit potenziellen Investoren sei indes über eine Summe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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