© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIDie Straße von Hormus ist nicht nur für Öl kritisch. Jetzt explodieren auch Düngemittelpreise - und das könnte Mais, Weizen und Reis deutlich verteuern. Wie schlimm wird es? Der Krieg gegen den Iran erschüttert nicht nur den Ölmarkt: Nun explodieren auch die Düngemittelpreise - mit letztlich auch Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise. Denn durch die praktisch blockierte Straße von Hormus stockt laut CNBC ein zentraler Teil des Welthandels mit Harnstoff, Ammoniak und Schwefel - also genau jenen Vorprodukten, die für hohe Ernteerträge entscheidend sind. Und der Zeitpunkt ist heikel: Auf der Nordhalbkugel beginnt die entscheidende Frühjahrsarbeit, während anderswo Ernten eingebracht werden. …Den vollständigen Artikel lesen
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