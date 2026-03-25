Strategisches LAX-Gateway ermöglicht schnellere, kalkulierbare Ladungsbewegung über ein neu gestaltetes See-Luft-Logistikmodell

ECU Worldwide, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Allcargo Global, hat eine strategische Expansion ihrer transformativen Logistiklösung XLERATE 2.0 angekündigt, um eine schnelle und resiliente Alternative zu den unterbrochenen Handelswegen zwischen Asien und Europa bereitzustellen.

Im Rahmen dieser alternativen Strecke werden Ladungen über den Pazifik zur Westküste der USA transportiert, wobei Los Angeles (LAX) als vorübergehende Drehscheibe dient. Die Lösung nutzt die zeitgenauen Premium-Seefrachtleistungen von XLERATE 2.0, die eine höhere Agilität und Kontinuität von Transporten sicherstellen.

XLERATE 2.0 bietet zwei unterschiedliche Versandlösungen ab China und Vietnam, die Spediteuren eine gewisse Flexibilität bieten, während herkömmliche Handelsrouten durch die Veränderungen in der weltweiten Logistik beeinträchtig sind. Diese Veränderungen haben zu einer verringerten allgemeinen Kapazität und der Unterbrechung standardmäßiger See-Luft-Dienste über konventionelle Transportpunkte geführt.

Im Hinblick auf das Rollout sagte Simon Bajada, regionaler CEO, Europa, ECU Worldwide: "Mit der Expansion von XLERATE 2.0 bieten wir unseren Kunden eine zuverlässige Alternative, die die Kontinuität sicherstellt, ohne an Geschwindigkeit oder Effizienz zu verlieren. Durch die Integration unseres LAX-Gateways in das breitere Netzwerk mindern wir nicht nur Unterbrechungen in traditionellen Korridoren zwischen Asien und Europa, wir bekräftigen zudem unseren Einsatz für die Bereitstellung agiler End-to-End-Logistiklösungen, die die dynamischen Anforderungen europäischer Märkte erfüllen."

Für Kunden mit etablierten transatlantischen Luftfrachtvereinbarungen stellt das LAX-Hand-off-Modell sicher, dass Ladungen von großen Häfen wie Shanghai (11 Tage), Ningbo (13 Tage), Shenzhen (13 Tage), Haiphong (17 Tage) und Ho Chi Minh City (20 Tage) innerhalb von 48 Stunden nach der Ankunft des Schiffs im LAX Empire Warehouse rasch dekonsolidiert und freigegeben werden, um einen nahtlosen Lufttransport nach Europa zu ermöglichen.

Für diejenigen, die eine vollständig integrierte Lösung suchen, bietet der "Seamless End-to-End Express"-Dienst einen von ECU verwalteten Korridor, der die Konsolidierung von Premium-LCL-Seefrachtsendungen mit prioritärer Einspeisung in das Luftfrachtnetz kombiniert. Nach einem schnellen, gesteuerten Transfer über das LAX-Gateway wird die Ladung innerhalb von 5 bis 6 Tagen nach Ankunft des Schiffes in LAX an große europäische Flughäfen geliefert. Dies kommt der Performance der Luftfracht nahe, aber ohne die standardmäßigen Premium-Luftfrachtkosten.

Diese Expansion des Dienstes nutzt das umfassende Netzwerk von ECU Worldwide in den USA, das 30 strategische Standorte umspannt. Mit XLERATE 2.0 haben Spediteure nun eine resiliente, multimodale Alternative, die dafür sorgt, dass zeitkritische Ladungen schnell und kalkulierbar in Europa ankommen.

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