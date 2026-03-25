Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.03.2026, 16:50 Uhr Zürich/Berlin Was macht Kupfer so wertvoll. Die Preisentwicklung beim Industriemetall zeigt, welche Dynamik sich entwickeln kann. Denn beim Kupfer bestehen Defizitsorgen. Zwar hat RBC Capital Markets ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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