Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp., und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.03.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin Die Analysten von BofA Global Research rechnen damit, dass es bis 2060 rund drei Milliarden humanoide Roboter gibt, dies in den Bereichen Industrie, Dienstleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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