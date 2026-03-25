Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Newcore Gold Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.03.2026, 5:44 Uhr Die globale Goldminenproduktion hat 2025 nach Einschätzung des World Gold Council mit rund 3.672 Tonnen wohl einen neuen Höchststand erreicht und damit etwa ein Prozent über dem Vorjahr gelegen. ...

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