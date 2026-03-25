Die Generaldirektion für Pässe treibt gemeinsam mit der Präsidentschaft der Dominikanischen Republik die Transformation des Passausstellungssystems des Landes voran und führt ein neues, sicheres Dokument ein, das internationalen Standards entspricht.

Im Jahr 2025 erhielt das Konsortium Thales-MIDAS den Auftrag, ein hochgradig zuverlässiges Reisedokument für dominikanische Staatsbürger zu entwickeln, auszustellen und zu personalisieren, das zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Cybersicherheit beinhaltet.

Die Präsidentschaft der Dominikanischen Republik hat über die Generaldirektion für Pässe den ersten elektronischen Reisepass des Landes ausgestellt als Teil ihrer Strategie zur Modernisierung und Stärkung der nationalen Sicherheit.

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Passport of the Dominican Republic

Das neue Dokument wurde in Zusammenarbeit mit Thalessowie Midas Dominicana, einem dominikanischen Unternehmen, das sich auf das umfassende Management von Technologieprojekten in der Region spezialisiert hat, entwickelt. Gemeinsam sorgen die Unternehmen für eine erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit des Passes und dafür, dass er den internationalen Standards entspricht.

Im Rahmen des Projekts werden die elektronischen Reisepässe des Landes eingeführt und personalisiert. Dabei kommen fortschrittliche Technologien zum Einsatz, um die Echtheit und den Schutz jedes einzelnen Dokuments zu gewährleisten, das nationale Ausweissystem zu stärken sowie die Sicherheit und Effizienz beim Reisen zu erhöhen. Dabei kommt eine Kombination aus physischen und digitalen Sicherheitsmerkmalen zum Einsatz, darunter eine Datenseite aus Polycarbonat mit einem eingebetteten elektronischen Chip. Der Chip fungiert als digitaler Safe, in dem die persönlichen und biometrischen Daten des Inhabers, wie Fingerabdrücke und ein Foto, sicher gespeichert sind. Er kann in allen Etappen der Reise elektronisch verifiziert werden.

Durch die Kombination fortschrittlicher Sicherheitsmerkmale schützt diese neue Generation von Dokumenten in erster Linie die Identität des Individuums. Für die Bürger bedeutet dies mehr Sicherheit, schnellere und genauere biometrische Kontrollen sowie ein komfortableres Reiseerlebnis.

Neben dem Dokument selbst wird Thales zusätzliche Cybersicherheitsdienste bereitstellen, um den Schutz der personenbezogenen Daten der Bürger zu gewährleisten. Die "Detect Respond"-Lösung von Thales wird potenzielle Cyber-Bedrohungen in allen am Projekt beteiligten Rechenzentren kontinuierlich überwachen und so eine zusätzliche Ebene an Resilienz und Vertrauen schaffen.

"In der heutigen digitalen Welt bedeutet Identität weit mehr als nur ein Ausweisdokument sie ist der Schlüssel zum sicheren und effizienten Zugriff auf wichtige Dienste. Wir sind stolz darauf, die Dominikanische Republik bei diesem Schritt in Richtung digitaler Modernisierung zu unterstützen und bieten zuverlässige Identitätslösungen an, die modernste biometrische Technologie mit höchsten Sicherheitsstandards verbinden. Mit dieser Implementierung tragen wir zum Aufbau eines starken, nachhaltigen und weltweit interoperablen Identitätsökosystems bei, das das Vertrauen der Öffentlichkeit stärkt, die Inklusion fördert und die Dienstleistungen für alle dominikanischen Bürger optimiert", sagte Nathalie Gosset, Vizepräsidentin für Identitätsmanagement und Biometrie bei Thales

"Es ist uns eine Ehre, unsere lokale Expertise in dieses Vorzeigeprojekt einzubringen, das den Bürgern der Dominikanischen Republik eines der modernsten und sichersten Reisedokumente der Welt bietet. In Zusammenarbeit mit Thales sorgen wir dafür, dass der neue E-Pass modernste Technologie mit einem zuverlässigen Schutz personenbezogener Daten verbindet. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser Engagement für innovative und zuverlässige digitale Lösungen für die Dominikanische Republik wider", sagte Luis Marrero, Vizepräsident des operativen Geschäfts bei Midas Dominicana

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Group investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere in kritischen Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte die Group einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

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