LINDAU/HAMBURG (dpa-AFX) - Auf der Verkehrsministerkonferenz in Lindau am Bodensee will sich der Hamburger Senator Anjes Tjarks für einen besseren Schutz für Fahrradfahrer einsetzen. Der Grünen-Politiker fordert in einem Antrag zwei Maßnahmen zur Vermeidung von sogenannten Dooring-Unfällen durch unachtsam geöffnete Autotüren. Fahrschulen sollen dazu verpflichtet werden, ihren Schülern den "holländischen Griff" beizubringen. Damit ist gemeint, dass die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet werden muss. Bei dieser Bewegung muss der Fahrer seinen Oberkörper drehen, wodurch sein Blick auf den nachfolgenden Verkehr gelenkt wird.

Die zweite Maßnahme soll technischer Art sein. Autohersteller sollen auf europäischer Ebene verpflichtet werden, Anti-Dooring-Assistenten in die Fahrzeuge einzubauen. Die Sensoren der Geräte überwachen den Bereich neben und hinter dem Fahrzeug und geben ein Warnsignal, wenn sich ein Radfahrer nähert. "Wir wollen das Risiko von Dooring-Unfällen weiter reduzieren und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden in Hamburg stetig verbessern", erklärte Tjarks, der selbst passionierter Radfahrer ist und keinen Dienstwagen nutzt. Der Antrag aus Hamburg steht für heute auf der Tagesordnung der Ministerkonferenz.

Im vergangenen Jahr starben im Hamburger Straßenverkehr nach Angaben der Polizei 21 Menschen, elf davon Radfahrer. Vier von ihnen waren mit einem E-Bike unterwegs. Neun der tödlichen Fahrradunfälle ereigneten sich an Kreuzungen oder durch Fehler beim Abbiegen. In zwei Fällen hatte das unachtsame Öffnen einer Autotür tödliche Folgen.

Bundesweite Aufmerksamkeit hatte das Problem der Dooring-Unfälle durch den Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz (41) bekommen. Die Hamburgerin, bekannt aus der Serie "Großstadtrevier", war am 28. September in der Nähe des Dammtorbahnhofs beim Fahrradfahren verunglückt, als ein unachtsamer Beifahrer die Tür eines Campingbusses öffnete. Gut eine Woche später erlag sie ihren Verletzungen./bsp/DP/zb