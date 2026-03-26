Der Iran-Krieg hat tiefe Spuren in vielen Depots hinterlassen: Gold, Aktien und sogar Anleihen sind gefallen - die Investoren zittern um ihr Geld. Aber ist der "Gipfel der Angst" womöglich schon erreicht? Warum ein Analyst auf Seeking Alpha genau jetzt zum Einstieg rät. Starke Abflüsse aus Gold und Gold-ETFs, Anleger, die scharenweise Geld aus Aktien-ETFs abziehen- für Jack Bowman ist das ein Hinweis darauf, dass gerade selbst die "letzten Optimisten" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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