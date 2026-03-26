Die Zusammenarbeit liefert ein integriertes Produkt für den täglichen Gebrauch, das eine dezentrale Suchmaschine, einen Datenschutz-Browser und ein verteiltes VPN vereint - Timpi Search ist ab sofort allgemein verfügbar

AUCKLAND, Neuseeland, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zwei datenschutzorientierte Technologieunternehmen haben ihre Produkte zusammengeführt, um der Dominanz der Tech-Giganten im Suchmaschinen- und Browsermarkt entgegenzuwirken - eine Alternative ohne Tracking, Werbeprofiling oder die zentrale Datenerfassung, die das aktuelle Geschäftsmodell von Big Tech finanziert.

Timpi, das in den vergangenen drei Jahren einen unabhängigen Suchindex außerhalb der Big-Tech-Infrastruktur aufgebaut hat, und MASQ Network, Anbieter eines Datenschutz-Browsers und eines verteilten VPN, haben heute ihre vollständige Produktfusion bekannt gegeben. Das Ergebnis ist eine einheitliche, integrierte Nutzererfahrung: ein Browser, der private Suchanfragen ermöglicht, Verbindungen über ein dezentrales Netzwerk leitet und Nutzerdaten nicht an Werbetreibende weitergibt.

Das kombinierte Produkt wird unter der Marke MASQ vermarktet. Timpi bleibt als Infrastrukturebene bestehen und stellt als unabhängiger Webindex die technologische Grundlage der Suchfunktion bereit.

"Verbraucher nutzen keine Infrastruktur - sie nutzen Produkte", so Aaron Friedlander, Gründer von MASQ. "Durch diesen Zusammenschluss können wir privates Surfen, unabhängige Suche und sichere Konnektivität in einer einzigen Anwendung vereinen, die für alltägliche Nutzer wirklich praxistauglich ist."

Timpi Search: Jetzt allgemein verfügbar

Zeitgleich mit der Bekanntgabe der Fusion ist Timpi Search ab sofort als offene Beta-Version unter timpi.com verfügbar. Die Suche über Timpis unabhängigen Index steht jedem ohne Benutzerkonto offen. Die Beta-Version kann auch über den MASQ-Browser und als eigenständige Browser-Erweiterung genutzt werden.

Damit ist der Index von Timpi erstmals für die breite Öffentlichkeit weltweit zugänglich, während das Unternehmen den Übergang von der Community-Testphase zur allgemeinen Verfügbarkeit vollzieht.

Ausblick

In den kommenden Monaten wird der MASQ-Browser mit nativer Timpi-Search-Integration veröffentlicht. Gleichzeitig wird der Vertrieb über das bestehende Partnernetzwerk von MASQ ausgeweitet. Das Erlösmodell stützt sich auf Suchmaschinenwerbung, Daten- und API-Dienste für Unternehmen sowie MASQ-Endnutzerabonnements - ohne dass Nutzerdaten selbst zur Ware werden.

"Das heutige Internet wird von einigen wenigen Akteuren kontrolliert", so Gareth Evans, Co-CEO von Timpi. "Wir schaffen eine Infrastruktur jenseits dieses Systems - transparent, dezentral und in den Händen der Community."

Über Timpi

Timpi ist ein unabhängiges Unternehmen für Websuche und Dateninfrastruktur und entwickelt eine transparente, Community-gestützte Alternative zu zentralisierten Suchsystemen.

Über MASQ Network

MASQ ist ein datenschutzorientiertes Unternehmen für Browser- und VPN-Technologie, das Nutzern sicheres Surfen ohne Abhängigkeit von zentralisierten Infrastrukturen ermöglicht.

Medienanfragen

Martin Carlill | Marketing Director | martin.carlill@timpi.com