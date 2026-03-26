DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WOHNUNGSBAU - Beim Wohnungsneubau hinkt Deutschland schon seit Jahren dem Bedarf hinterher, jetzt ist ein neuer Tiefpunkt in Sicht. "Die Zahl neu gebauter Wohnungen wird auf unter 200.000 sinken", sagte IG-BAU-Chef Robert Feiger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das ist nicht einmal mehr die Hälfte von dem, was mindestens gebaut werden müsste. Damit wird eine rote Linie gerissen." Feiger bezog sich bei der Zahl auf die Auswertung verschiedener Bauindikatoren, unter anderem die Vorbestellungen beim Baumaterial sowie Einschätzungen aus der Branche. (RND)

ÖLVERSORGUNG - Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie sieht aktuell noch keine Lieferengpässe beim Sprit, sieht aber Versorgungsprobleme bei einem langen Iran-Krieg. "Aktuell drohen keine Lieferengpässe bei Benzin, Diesel oder Heizöl in Europa und damit auch nicht in Deutschland", sagte der Sprecher des Verbands der Rheinischen Post. "Sollte sich die Blockade der Straße von Hormus in nächster Zeit nicht spürbar entspannen, verschärft sich der globale Wettbewerb um das am Markt verfügbare Angebot an Rohöl und Mineralölprodukten. Dann könnte die Versorgung Europas und damit auch Deutschlands in Mitleidenschaft gezogen werden." (Rheinische Post)

SCHIFFFAHRT - Flugbenzin ist bereits knapp, doch die weit größere Gefahr für die weltweiten Lieferketten besteht auf See: In Asien droht ein Engpass bei Bunkertreibstoffen. "Die Befürchtung, dass in asiatischen Häfen der Bunkerkraftstoff ausgeht, ist durchaus berechtigt", sagt Lynn Loo, die Chefin des Global Centre for Maritime Decarbonisation in Singapur, einer internationalen Organisation, die sich unter anderem für klimafreundlichere Schifffahrt einsetzt. Was sich hier anbahnt, ist mehr als eine Episode steigender Energiepreise. Experten warnen vor einer Versorgungskrise mit Bunkerkraftstoff in Asien, wegen der Bedeutung der dortigen Industrie auch "Fabrik der Welt" genannt. Eine solche Krise könnte deshalb den Welthandel in seinen Grundfesten erschüttern. (Handelsblatt)

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March 26, 2026 01:17 ET (05:17 GMT)

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