© Foto: SOPA Images - Sipa USAArm läutet mit dem ersten eigenen KI-Chip eine neue Ära ein. Die US-Investmentbank Raymond James stuft die Aktie hoch und sieht ein Kurspotenzial von 23 Prozent. Meta ist bereits an Bord.Mit einem Strategiewechsel sorgt Arm Holdings für neue Fantasie an der Börse. Der Chipdesigner hat seinen ersten selbst entwickelten Prozessor vorgestellt, mit dem er stärker vom Boom rund um KI-Rechenzentren profitieren will. Die US-Investmentbank Raymond James reagierte darauf mit einer Hochstufung der Aktie von "Market Perform" auf "Outperform" und setzte ein Kursziel von 166 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent, wie aus der Analyse hervorgeht. Im Mittelpunkt steht der …Den vollständigen Artikel lesen
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