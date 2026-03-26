The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.03.2026
ISIN Name
FI4000496310 YIT 21/UND. FLR
XS2262961076 ZF FINANCE GMBH MTN 20/27
US91282CBT71 USA 21/26
DE000DDA0X70 DZ BANK IS.A1313
AU3CB0279081 NRW.BANK MTI 21(26) AD
US9128286L99 USA 19/26
BE6282460615 SYENSQO 15/27
DE000A14KKM9 DZ HYP PF.R.1187 MTN
DE000DJ9AX36 DZ BANK IS.A3025
XS2463711643 LUMO KODIT OYJ 22/26 MTN
XS0172992637 SW FINANCE I 03/26 MTN
US91282CKH33 USA 24/26
NO0013388413 AGILYX 24/27
XS2318745937 ISDB TR.S.2 21/26 MTN
XS2325743990 BPER BANCA 21/27 FLR MTN
XS2326546434 UBS AG 21/26 MTN
XS2325727100 DOHA FINANCE 21/26 MTN
BE0002777580 WERELDH.BEL. 21/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.03.2026
ISIN Name
FI4000496310 YIT 21/UND. FLR
XS2262961076 ZF FINANCE GMBH MTN 20/27
US91282CBT71 USA 21/26
DE000DDA0X70 DZ BANK IS.A1313
AU3CB0279081 NRW.BANK MTI 21(26) AD
US9128286L99 USA 19/26
BE6282460615 SYENSQO 15/27
DE000A14KKM9 DZ HYP PF.R.1187 MTN
DE000DJ9AX36 DZ BANK IS.A3025
XS2463711643 LUMO KODIT OYJ 22/26 MTN
XS0172992637 SW FINANCE I 03/26 MTN
US91282CKH33 USA 24/26
NO0013388413 AGILYX 24/27
XS2318745937 ISDB TR.S.2 21/26 MTN
XS2325743990 BPER BANCA 21/27 FLR MTN
XS2326546434 UBS AG 21/26 MTN
XS2325727100 DOHA FINANCE 21/26 MTN
BE0002777580 WERELDH.BEL. 21/26
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