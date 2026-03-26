Die Nervosität an den Märkten bleibt hoch. Schließlich ist weiterhin nicht absehbar, was im Nahen Osten in den kommenden Tagen geschehen wird. Die USA setzen offenbar nach wie vor auf den Erfolg der Verhandlungen, was die Umsetzung des 15-Punkte-Plans bedeuten würde. Die iranische Führung dementiert aber weiter, dass es derartige Gespräche gibt. Indes pocht Teheran weiterhin darauf, die Kontrolle über den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus vollständig zu übernehmen. Ein Vertreter des militärischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär