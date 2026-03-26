Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Die BLKB hat im Geschäftsjahr 2025 operativ erfolgreich gearbeitet und konnte in den relevanten Ertragspfeilern weiter zulegen. Zum operativ guten Resultat trugen unter anderem die positive Entwicklung im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft sowie im Handelsgeschäft bei. Der Geschäftsertrag der BLKB auf Konzernstufe stieg um 4,6 % auf 499.1 Mio. CHF. Bedingt durch einen Sondereffekt liegt der Konzerngewinn um 7,1 % unter der Vorjahresperiode und beträgt 154.5 Mio. CHF. Die BLKB hält die Ausschüttungen an den Kanton sowie an die Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber gleichbleibend hoch.
Liestal, 26. März 2026
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Geschäftsjahr 2025 im Überblick:
«Die BLKB war auch im Geschäftsjahr 2025 operativ erfolgreich und ist in den relevanten Geschäftsbereichen weiter gewachsen. Dadurch konnten wir die Ertragskraft der Bank im vergangenen Jahr erneut stärken. Das BLKB-Stammhaus hat insbesondere den Ausbau des Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäfts weiter vorangetrieben», sagt Christoph Schär, CEO a.i. der BLKB. «Im tieferen Konzernresultat zeigt sich der durch den Ausstieg aus radicant bedingte negative Einmaleffekt. Die Entwicklung von radicant entsprach weder unseren Erwartungen noch unserem Leistungsanspruch, und wir bedauern diese Entwicklung. Die Stabilität der BLKB wurde jedoch durch die Entwicklungen bei radicant zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.» Christoph Schär sagt weiter: «Unsere Kundennähe zeigt sich auch darin, dass wir 2025 über 60 000 Beratungsgespräche geführt haben. Zudem registrierten wir auf unserer E-Banking-App jeden Monat fast eine Million Log-ins, was das Mobile Banking zu einem wichtigen Kanal für das Alltagsgeschäft macht.»
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Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 37 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit - «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant ag (vormals radicant bank ag), der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG den BLKB-Konzern. Die radicant ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor's ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa.
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|Unternehmen:
|Basellandschaftliche Kantonalbank
|Rheinstrasse 7
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|Telefon:
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|https://www.blkb.ch
|ISIN:
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