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Westwing erzielt in 2025 eine starke Profitabilität und plant mit Wachstum in 2026
München, 26. März 2026 // Westwing Group SE ("Westwing" oder "das Unternehmen"), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt.
Westwing beendete das Jahr 2025 mit einem starken vierten Quartal und erfüllte alle finanziellen Versprechen. Darüber hinaus erreichte das Unternehmen alle operativen Ziele, die es sich im Rahmen seines dreistufigen Plans zur Wertsteigerung für 2025 gesetzt hatte.
Finanzielle Ergebnisse 2025
Das GMV für das Geschäftsjahr 2025 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,0% auf EUR 507 Mio. (GJ 2024: 497 Mio. EUR), während der Umsatz um 1,1% auf EUR 449 Mio. wuchs und damit die obere Hälfte der Prognose erreichte (Umsatzprognose für das GJ 2025: EUR 425 Mio. bis EUR 455 Mio.).
Westwing erzielte eine starke Profitabilität und übertraf seine Ziele mit einem bereinigten EBITDA von EUR 23 Mio. im vierten Quartal und EUR 44 Mio. für das Geschäftsjahr 2025, was einer Steigerung um 84% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 9,8% für das Geschäftsjahr 2025 (GJ 2024: 5,4%). Auf Gesamtjahresbasis stieg der Free Cashflow im Vergleich zum Vorjahr um 275% auf EUR 34 Mio., wodurch sich die Netto-Cash-Position des Unternehmens zum Jahresende auf EUR 92 Mio. erhöhte (GJ 2024: EUR 69 Mio.). Der Free Cashflow nach Zahlung von Leasingverbindlichkeiten lag im Geschäftsjahr 2025 bei EUR 23 Mio. Diese Ergebnisse verdeutlichen die positiven finanziellen Auswirkungen der erfolgreichen Transformation des Unternehmens, das nun die ersten beiden Phasen seines dreistufigen Plans zur Wertsteigerung umgesetzt hat.
Fortschritte in der Umsetzung der Strategie 2025
Strategische Umsetzung in 2026
Insgesamt zeigt die dritte Phase von Westwings dreistufigen Plans zur Wertsteigerung einen klaren Weg auf, um als Europas führende Premium One-Stop Destination für Designliebhaber weiter zu wachsen, wobei eine Wachstumsrate im oberen einstelligen bis zweistelligen Bereich sowie weitere Verbesserungen der Profitabilität angestrebt werden.
Statement des CEO
Finanzieller Ausblick 2026
Die Prognose berücksichtigt erwartete vorübergehende Belastungen durch den Konflikt im Nahen Osten, welcher voraussichtlich die Verbraucherstimmung in Europa belasten wird, sowie Kostendruck durch erhöhte Energie- und Kraftstoffpreise, die möglicherweise nur sukzessive zurückgehen werden. Ein Szenario mit einem anhaltenden Konflikt oder einer schweren Energiekrise, einschließlich möglicher Energieknappheit, ist in der Prognose nicht berücksichtigt.
Webcast und Telefonkonferenz
Die ordentliche Hauptversammlung der Westwing Group SE wird am 9. Juni 2026 stattfinden.
Weitere Informationen findest du auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter https://ir.westwing.com.
Über Westwing
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26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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