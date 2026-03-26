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Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse steigen in 2025 um +10% auf € 225 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,6%; Verkauf der Bikeleasing-Beteiligung



26.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse steigen in 2025 um +10% auf € 225 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,6%; Verkauf der Bikeleasing-Beteiligung Konzern- und Jahresabschluss für 2025 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk von RÖDL testiert

Umsatzerlöse im Konzern wachsen organisch um +10,1% auf € 225 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,6%

Free Cashflow vor Steuern mit € 31 Mio. weiterhin auf einem hohen Niveau und bereinigtes Ergebnis je Aktie von € 0,17

Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) im Geschäftsjahr 2026: Umsatzerlöse von € 30 Mio. bis € 32 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 0 Mio. bis € 2 Mio.

Frankfurt am Main, 26. März 2026. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies" oder "Gesellschaft") hat heute den testierten Konzern- und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers RÖDL veröffentlicht.



In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025 werden die Umsatzerlöse sowie die sonstigen Erträge und Aufwendungen des bisherigen Segments HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) aufgrund der Veräußerung am 23. Dezember 2025 für das Geschäftsjahr 2025 gesondert als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2025 der Bikeleasing sind daher nicht mehr in den Umsatzerlösen enthalten. Das Ergebnis der Bikeleasing ist in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung lediglich als separat ausgewiesenes Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen im Periodenergebnis enthalten. Zu Zwecken der Vergleichbarkeit zu den Vorjahren beziehen sich die nachfolgenden Zahlen des Konzerns auf die Gruppe inkl. der aufgegebenen Geschäftsbereiche.



Trotz eines weiterhin konjunkturell anspruchsvollen Umfelds konnte BKHT die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 organisch um +10,1% auf € 225 Mio. gegenüber dem Vorjahr steigern (2024: € 204 Mio.). Das bereinigte EBITDA lag bei € 46 Mio., was einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,6% entspricht (2024: € 65 Mio.; 31,8%). Die Marge ist insbesondere durch eine reduzierte Rohertragsmarge sowie von höheren Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen zur Ermöglichung des langfristigen Wachstums von Bikeleasing beeinflusst. Der Free Cashflow vor Steuern von BKHT befand sich mit € 31 Mio. weiterhin auf einem hohen Niveau (2024: € 43 Mio.). Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei € 0,17 (2024: € 0,88). Die Nettoverschuldung im Konzern, bezogen auf das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate, erhöhte sich im Jahr 2025 von 0,70x auf 1,04x, was insbesondere auf das geringere bereinigte EBITDA zurückzuführen ist.



"Auch in einem weiterhin anspruchsvollen konjunkturellen Umfeld konnten wir uns 2025 gut behaupten und unserem Versprechen gerecht werden, Technologie-Champions strategisch weiterzuentwickeln und so Wert für unsere Aktionäre zu realisieren. Mit dem Verkauf von Bikeleasing an Decathlon Pulse haben wir diese Fähigkeit erneut unter Beweis gestellt. Mit dem erwarteten Mittelzufluss aus der Transaktion von vorläufig rund €240 Mio. erhöhen wir unseren finanziellen Handlungsspielraum deutlich. Derzeit prüfen wir gemeinsam mit dem Aufsichtsrat sämtliche strategischen Optionen zur Mittelverwendung sorgfältig, umfassend und ergebnisoffen. Damit stellen wir sicher, dass mögliche Maßnahmen im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen sowie im besten Interesse unserer Gesellschaft und Aktionäre getroffen werden", kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus.



Bikeleasing (ehemaliges Segment HR Benefit & Mobility Platform) investiert in die langfristige Wachstumsstrategie



Bikeleasing setzte 2025 trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und einem rückläufigen deutschen Fahrradmarkt den Wachstumskurs fort. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr auf € 195 Mio. (+12,8%). Maßgeblicher Faktor für das Wachstum war der deutliche Anstieg der Umsatzerlöse aus der Verwertung von Dienstfahrrädern am Ende der Leasinglaufzeit, die grundsätzlich eine niedrigere Rohertragsmarge aufweisen als die übrigen Umsatzkomponenten des Segments. Außerdem wirkte sich das neue Partnerbeteiligungsmodell positiv auf die Umsatzerlöse aus.



Das bereinigte EBITDA betrug € 49 Mio. (2024: € 67 Mio.) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 25,3% (2024: 39,0%). Die Marge wurde insbesondere durch die reduzierte Rohertragsmarge sowie geplante höhere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der langfristigen Wachstumsstrategie zur Transformation vom Single-Product-Dienstradleasinganbieter zu einer Multi-Benefit-Plattform beeinflusst. Die Anzahl der über die digitale Bikeleasing-Plattform in 2025 neu vermittelten Fahrräder belief sich auf 125 Tsd., was einem Rückgang von -10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Marktumfeld ist weiterhin von einem Angebotsüberhang an Fahrrädern und hohen Rabatten im Einzelhandel geprägt. Ursächlich dafür sind vor allem volle Lagerbestände bei den Fahrradhändlern, die u.a. auf Insolvenzen, Marktrückzüge sowie auf die Nachwirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sind.



IHSE (Segment Security Technologies) mit weiterhin wachsendem Government- und Defense-Geschäft



Die Umsatzerlöse von IHSE lagen 2025 mit € 30 Mio. (-4,7%) leicht unter dem Niveau des Vorjahres. In EMEA lagen die Umsatzerlöse infolge einer insgesamt zurückhaltenden Investitionstätigkeit am Markt unter dem Niveau des Vorjahres. Gleiches gilt für die Region APAC. In der Region Americas lagen die Umsatzerlöse dagegen über dem Vorjahr. Diese Entwicklung ist auf das ansteigende Geschäft im Bereich Government & Defense zurückzuführen, welcher 2025 erstmals den stärksten Endmarkt von IHSE darstellte (ca. 43% der Umsatzerlöse). Die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 74,7% (Vorjahr: 72,1%). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den verbesserten Produkt- und Kundenmix resultierend aus den gestiegenen Defense-Umsatzerlösen zurückzuführen.



Das bereinigte EBITDA belief sich auf € 3 Mio. bei einer Marge von 10,5% und lag somit trotz geringerer Umsatzerlöse leicht über dem Vorjahr (2024: € 3 Mio.; 9,1%). Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die erhöhte Rohertragsmarge sowie niedrigere Fixkosten im Bereich der Personalaufwendungen. Im dritten Quartal 2025 hat das Management umfassende Maßnahmen zur Senkung der Fixkosten eingeleitet, die sich vor allem im Geschäftsjahr 2026 in den Kennzahlen widerspiegeln sollten.



Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) im Geschäftsjahr 2026: Umsatzerlöse von € 30 Mio. bis € 32 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 0 Mio. bis € 2 Mio.



Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 bezieht sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche des Konzerns, bestehend aus IHSE und der Holding. Aufgrund des unterzeichneten Verkaufsvertrags bezüglich der Beteiligung an Bikeleasing ist dieser Geschäftsbereich nicht mehr Teil der Prognose. Brockhaus Technologies rechnet im Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen von € 30 Mio. bis € 32 Mio., was einem organischen Wachstum von 0% bis 5% entspricht. Für das bereinigte EBITDA plant der Konzern € 0 Mio. bis € 2 Mio. Damit liegt das erwartete bereinigte EBITDA € 3 Mio. bis € 5 Mio. über dem Geschäftsjahr 2025. Neben den moderat höheren Umsatzerlösen wird diese Entwicklung im Wesentlichen durch die geplant geringeren Fixkosten im Bereich Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Segment Security Technologies begründet.



Der Earnings Call zum Geschäftsjahr 2025 in englischer Sprache findet am Donnerstag, den 26. März 2026 um 16:00 Uhr (MEZ) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/EJ5uk4WW7mST



Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



Kontakt:

Brockhaus Technologies - Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

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