EQS-News: Brockhaus Technologies AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse steigen in 2025 um +10% auf € 225 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,6%; Verkauf der Bikeleasing-Beteiligung
Bikeleasing (ehemaliges Segment HR Benefit & Mobility Platform) investiert in die langfristige Wachstumsstrategie
Bikeleasing setzte 2025 trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und einem rückläufigen deutschen Fahrradmarkt den Wachstumskurs fort. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr auf € 195 Mio. (+12,8%). Maßgeblicher Faktor für das Wachstum war der deutliche Anstieg der Umsatzerlöse aus der Verwertung von Dienstfahrrädern am Ende der Leasinglaufzeit, die grundsätzlich eine niedrigere Rohertragsmarge aufweisen als die übrigen Umsatzkomponenten des Segments. Außerdem wirkte sich das neue Partnerbeteiligungsmodell positiv auf die Umsatzerlöse aus.
Das bereinigte EBITDA betrug € 49 Mio. (2024: € 67 Mio.) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 25,3% (2024: 39,0%). Die Marge wurde insbesondere durch die reduzierte Rohertragsmarge sowie geplante höhere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der langfristigen Wachstumsstrategie zur Transformation vom Single-Product-Dienstradleasinganbieter zu einer Multi-Benefit-Plattform beeinflusst. Die Anzahl der über die digitale Bikeleasing-Plattform in 2025 neu vermittelten Fahrräder belief sich auf 125 Tsd., was einem Rückgang von -10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Marktumfeld ist weiterhin von einem Angebotsüberhang an Fahrrädern und hohen Rabatten im Einzelhandel geprägt. Ursächlich dafür sind vor allem volle Lagerbestände bei den Fahrradhändlern, die u.a. auf Insolvenzen, Marktrückzüge sowie auf die Nachwirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sind.
IHSE (Segment Security Technologies) mit weiterhin wachsendem Government- und Defense-Geschäft
Die Umsatzerlöse von IHSE lagen 2025 mit € 30 Mio. (-4,7%) leicht unter dem Niveau des Vorjahres. In EMEA lagen die Umsatzerlöse infolge einer insgesamt zurückhaltenden Investitionstätigkeit am Markt unter dem Niveau des Vorjahres. Gleiches gilt für die Region APAC. In der Region Americas lagen die Umsatzerlöse dagegen über dem Vorjahr. Diese Entwicklung ist auf das ansteigende Geschäft im Bereich Government & Defense zurückzuführen, welcher 2025 erstmals den stärksten Endmarkt von IHSE darstellte (ca. 43% der Umsatzerlöse). Die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 74,7% (Vorjahr: 72,1%). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den verbesserten Produkt- und Kundenmix resultierend aus den gestiegenen Defense-Umsatzerlösen zurückzuführen.
Das bereinigte EBITDA belief sich auf € 3 Mio. bei einer Marge von 10,5% und lag somit trotz geringerer Umsatzerlöse leicht über dem Vorjahr (2024: € 3 Mio.; 9,1%). Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die erhöhte Rohertragsmarge sowie niedrigere Fixkosten im Bereich der Personalaufwendungen. Im dritten Quartal 2025 hat das Management umfassende Maßnahmen zur Senkung der Fixkosten eingeleitet, die sich vor allem im Geschäftsjahr 2026 in den Kennzahlen widerspiegeln sollten.
Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) im Geschäftsjahr 2026: Umsatzerlöse von € 30 Mio. bis € 32 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 0 Mio. bis € 2 Mio.
Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 bezieht sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche des Konzerns, bestehend aus IHSE und der Holding. Aufgrund des unterzeichneten Verkaufsvertrags bezüglich der Beteiligung an Bikeleasing ist dieser Geschäftsbereich nicht mehr Teil der Prognose. Brockhaus Technologies rechnet im Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen von € 30 Mio. bis € 32 Mio., was einem organischen Wachstum von 0% bis 5% entspricht. Für das bereinigte EBITDA plant der Konzern € 0 Mio. bis € 2 Mio. Damit liegt das erwartete bereinigte EBITDA € 3 Mio. bis € 5 Mio. über dem Geschäftsjahr 2025. Neben den moderat höheren Umsatzerlösen wird diese Entwicklung im Wesentlichen durch die geplant geringeren Fixkosten im Bereich Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Segment Security Technologies begründet.
Der Earnings Call zum Geschäftsjahr 2025 in englischer Sprache findet am Donnerstag, den 26. März 2026 um 16:00 Uhr (MEZ) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/EJ5uk4WW7mST
Über Brockhaus Technologies
Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com
Kontakt:
Brockhaus Technologies - Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 2043 409 0
|Fax:
|+49 (0)69 2043 409 71
|E-Mail:
|info@brockhaus-technologies.com
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|ISIN:
|DE000A2GSU42
|WKN:
|A2GSU4
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2298008
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2298008 26.03.2026 CET/CEST