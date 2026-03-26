Energiespeicher-Boom trifft auf KI-Stromhunger und geopolitische Unsicherheit - ein Umfeld, in dem Batterie- und Speicheraktien vom Nachfragewachstum profitieren. Vier Unternehmen, die in diesem Umfeld als besonders aussichtsreich gelten. Die Energiewende ist nicht nur ein Schlagwort, sondern ein globaler Megatrend, der ganze Branchen transformiert. Während Elektroautos und erneuerbare Energien die Schlagzeilen dominieren, wächst im Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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