Nachdem der Kurs der Sixt-Aktie zuvor auf ein 6-Jahres-Tief gefallen war, setzte zuletzt eine deutliche Gegenbewegung von rund +9% ein. Damit rückt die Aktie erneut in den Blick, da erste Anzeichen einer Stabilisierung erkennbar sind. Entscheidend wird nun, ob sich daraus eine nachhaltige Erholung entwickeln kann oder der Abwärtstrend bestehen bleibt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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