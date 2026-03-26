SIKA TREIBT DIE DIGITALISIERUNG IM BAUWESEN DURCH STRATEGISCHE BETEILIGUNG AN MESH VORAN



Sika investiert in das Schweizer Technologieunternehmen MESH AG - ein Spin-off der ETH Zürich und internationalen Vorreiter für robotergestützte Fertigung im Bewehrungsbau. Die Finanzierungsrunde über CHF 2.9 Millionen, an der sich unter anderem auch ABB Robotics und die Shimizu Corporation beteiligt haben, wurde erfolgreich abgeschlossen und schafft die Grundlage für die internationale Skalierung der MESH-Technologie.



Mit der Beteiligung baut Sika ihr wachsendes Portfolio an digitalen Bau- und Fertigungstechnologien weiter aus und setzt ihre Strategie konsequent fort, digitale Innovationen im Bauwesen zu fördern, die die Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette der Bauindustrie steigern.



MESH ALS DIGITALE SCHLÜSSELTECHNOLOGIE IM BEWEHRUNGSBAU

Die von MESH entwickelte Technologie ermöglicht es, Bewehrungskörbe vollautomatisiert herzustellen - ein Verfahren, das bislang manuell, zeitintensiv und fehleranfällig war. Die robotergestützte Fertigung wandelt digitale Entwurfsdaten direkt in robotische Bewehrungskonstruktionen um. In der Schweiz wurden bereits über eine Million Bewehrungselemente mit MESH-Technologie verarbeitet, die unter anderem in anspruchsvollen Grossprojekten wie dem neuen Gotthard-Strassentunnel zum Einsatz kommen.



digitale Fertigungsprozesse in der Bewehrungsproduktion voranzutreiben

robotergestützte Anwendungen optimal mit Sika Materialtechnologie zu verbinden

kundenorientierte Lösungen für Infrastruktur- und Betonfertigteil-Anwendungen zu entwickeln

Durch die Beteiligung an MESH stärkt Sika ihre Fähigkeit

Ivo Schädler, Head of Construction Sika: "Die Digitalisierung der Bauindustrie schreitet rasant voran. Mit unserer Beteiligung an MESH investieren wir in eine der weltweit innovativsten Technologien für die robotergestützte Fertigung in der industriellen Serienproduktion. In Kombination mit unserer Materialexpertise schaffen wir neue Möglichkeiten für signifikante Steigerungen bei Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit im Bauwesen."



Ammar Mirjan, CEO und Mitbegründer, MESH AG: "Die Partnerschaft mit Sika und weiteren internationalen Branchenführern markiert für MESH einen entscheidenden Wendepunkt auf dem Weg vom regionalen Innovator zum globalen Technologieanbieter. Mit Sika sehen wir starke Synergien - insbesondere in der Betonfertigteil-Branche und bei bedeutenden Infrastrukturprojekten wie dem Gotthard-Strassentunnel, bei denen unsere Technologie bereits ihren Wert bewiesen hat. Gemeinsam können wir neue Möglichkeiten entwickeln, indem wir eine digitale Fertigung mit fortschrittlichen Materiallösungen kombinieren. Die erfolgreiche Finanzierungsrunde ist ein zentraler Meilenstein, um dieses Wachstum voranzutreiben und gemeinsam neue Geschäftspotenziale in aller Welt zu erschliessen."



SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die etwa 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.



MESH FIRMENPROFIL

Die MESH AG mit Sitz in Birr (Aargau), Schweiz, vereinfacht die Bewehrungsherstellung, indem sie digitales Design mit robotischer Ausführung verbindet. Über eine benutzerfreundliche No-Programming-Schnittstelle ermöglicht MESH eine schnelle und flexible Produktion von Bewehrungskörben sowie eine präzise, integrierte Qualitätskontrolle. Die MESH AG ist ein Spin-off der ETH Zürich und wurde 2022 gegründet. www.mesh.ch



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slappnig.dominik@ch.sika.com



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