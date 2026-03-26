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Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 - Berentzen-Gruppe erzielt deutliches Konzernergebnis



26.03.2026 / 07:11 CET/CEST

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Pressemitteilung Nr. 7/2026 Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Berentzen-Gruppe erzielt deutliches Konzernergebnis Vorläufige Geschäftsergebnisse bestätigt

Konzernergebnis beläuft sich auf 2,4 Mio. Euro

Dividendenvorschlag von 0,11 Euro je Aktie

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vorgestellt Haselünne, 26. März 2026 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Darin bestätigt die Unternehmensgruppe ihre vorläufigen Geschäftszahlen, die am 11. Februar 2026 bekannt gemacht wurden. "Auch im Geschäftsjahr 2025 haben wir anhaltend profitabel gewirtschaftet. Wir freuen uns, dass wir auf der Grundlage des Konzern-EBITs in Höhe von 8,5 Mio. Euro ein sehr gutes Konzernergebnis in Höhe von 2,4 Mio. Euro erzielen konnten", so Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe. Vor diesem Hintergrund wird der Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Mai 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,11 Euro je Aktie vorschlagen. Zudem sei es der Unternehmensgruppe erneut gelungen, einen positiven Free Cashflow zu erzielen. Dieser belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 5,1 Mio. Euro. "Beide Kennzahlen - Konzernergebnis und Free Cashflow - liegen deutlich höher als im Vorjahr. Sie zeigen eindrucksvoll, dass die Berentzen-Gruppe auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich und widerstandsfähig ist", erklärt Schwegmann und führt weiter aus: "Wir sehen innerhalb unseres breiten Portfolios viele Produkte, die eine positive Wachstumsdynamik verzeichnet haben. Dazu gehören beispielsweise unsere Berentzen Minis, unsere Premium Handelsmarkenkonzepte, die neuen Citrocasa XPro-Geräte sowie die im vergangenen Jahr erfolgreich eingeführte Mio Mio Dose". Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 Mit dem Geschäftsbericht 2025 hat die Berentzen-Gruppe auch ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 bekanntgegeben. Demnach rechnet die Unternehmensgruppe mit Konzernumsatzerlösen in einer Bandbreite von 163,0 bis 173,0 Mio. Euro. Das Konzern-EBIT wird zwischen 7,0 und 9,0 Mio. Euro und das Konzern-EBITDA zwischen 16,1 und 18,1 Mio. Euro erwartet. "Das Geschäftsjahr 2026 wird von wesentlicher Bedeutung für die Ausrichtung der Berentzen-Gruppe innerhalb unserer neuen Konzernstrategie BERENTZEN EVOLVE 2030 sein und in diesem Sinne auch ein Übergangsjahr der Transformation markieren", so Schwegmann. Erste Meilensteine der neuen Strategie, die im vergangenen November veröffentlicht wurde, seien bereits erreicht worden. "In der vergangenen Woche haben wir mit der Übernahme der Marke Juma den Einstieg in den dynamisch wachsenden Markt für funktionale Getränke bekanntgegeben. Darüber hinaus haben wir die erste Limited Edition von Mio Mio Anfang März ebenso in den Handel gebracht wie eine zuckerfreie Variante unserer beliebten Mio Mio Mate Ginger in der Flasche und der Dose. Zudem haben wir wichtige Schritte bei der weiteren Internationalisierung unserer Geschäftsaktivitäten unternommen. Unsere Marke Puschkin präsentieren wir in Kürze vollkommen neu und schaffen so für die entsprechende Zielgruppe wieder die nötige Relevanz", sagt Schwegmann und erklärt abschließend: "Mit der Weiterentwicklung unseres Portfolios, der Modernisierung unserer Marken sowie der Ausweitung unserer nationalen und internationalen Präsenz legen wir die Grundlage für die nächste Phase unserer Unternehmensgeschichte." Der Geschäftsbericht ist veröffentlicht unter: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse - von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Thorsten Schmitt Director Corporate Communications & Strategy Tel. +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de www.berentzen-gruppe.de



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