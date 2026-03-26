© Foto: Spencer Jones - Glasshouse ImagesRekord im Investmentbanking, doch faule Kredite drücken auf das Ergebnis: Jefferies verfehlt die Erwartungen deutlich. Trotzdem legte die Aktie im nachbörslichen Handel an der NYSE zuletzt leicht zu.Zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres hat Jefferies zwar so viel Umsatz im Investmentbanking erzielt wie noch nie in einem ersten Quartal, die Erwartungen der Wall Street wurden aber trotzdem verfehlt. Der Gewinn je Aktie lag mit 70 Cent deutlich unter den von Analysten im Durchschnitt erwarteten 87 Cent. Das Ergebnis wurde durch Verluste auf problematische Kreditengagements belastet. Allein im Zusammenhang mit den beiden jüngsten Kreditausfällen rund um Market Financial Solutions und First …Den vollständigen Artikel lesen
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