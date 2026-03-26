Nach den turbulenten Handelstagen, in denen Gold und Silber zum Teil gewaltige Preisrückgänge verzeichneten, kehrte zuletzt ein wenig Ruhe ein. Stehen Gold und Silber vor einem Comeback?Der Vorstoß der USA, mit dem Iran in Verhandlungen treten zu wollen, beruhigte die Gemüter an den Finanzmärkten zumindest oberflächlich. Noch ist nicht ganz klar, wie belastbar das Ganze ist, denn Teheran reagierte schroff auf den Vorstoß der USA. Dennoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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