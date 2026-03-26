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Ethische Rendite
26.03.2026 07:28 Uhr
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Rezension: Das große Handbuch der Stiftungen

Ich möchte mit einem Zitat beginnen, dass Fürst Bismarck zugeschrieben wird:

"Die erste Generation verdient das Geld, die zweite verwaltet das Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte."

An dieses Bonmot dachte ich bei der Lektüre des Klassikers "Die Buddenbroocks" von Thomas Mann.

Ja, wir sind vergänglich - und wer sich darauf konzentriert, Vermögen aufzubauen, sollte sich vielleicht auch fragen, wie es damit weitergeht, wenn er/sie nicht mehr unter den Lebenden wandelt.

In dem Kontext habe ich gerade die Neuauflage einer höchst interessanten Neuerscheinung gelesen:

Das große Handbuch der Stiftungen

"Der Untertitel nennt klar, worum es geht: Wie Sie mit Stiftungen Ihr Vermögen gestalten und Ihr Erbe sichern"

Insofern richtet sich das Buch keineswegs an die oberen 1% mit gewaltigem Vermögen. Es geht darum, auch bei überschaubarem Vermögen die "Steuern zu steuern" und die Weichen für die Zukunft des eigenen Vermögens zu stellen - für die Zeit nach dem eigenen Tod. Da könnte übrigens eine Familienstiftung durchaus interessant sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Ethische Rendite
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