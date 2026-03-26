Berlin (ots) -- Neue Berechnung der DUH zeigt: Tempolimit 100 auf Autobahnen und 80 außerorts spart bis zu 4,7 Milliarden Liter Benzin und Diesel jährlich- Tempolimit senkt CO2-Emissionen um jährlich 11,7 Millionen Tonnen und ist als sofort umsetzbare und nahezu kostenfreie Klimaschutzmaßnahme geeignet, um das unzureichende und rechtswidrige Klimaschutzprogramm an die gesetzlichen Mindestanforderungen anzupassen- DUH ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, mit ihrer Unterschrift der Petition 'Tempolimit jetzt!' die Bundesregierung zur Umsetzung der Forderung der Internationalen Energieagentur IEA zu bewegenEin Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h außerorts kann bis zu 4,7 Milliarden Liter Kraftstoff pro Jahr einsparen und damit die deutsche Abhängigkeit von Öl-Importen deutlich reduzieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Berechnung der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Demzufolge spart ein solches Tempolimit nicht nur 11,7 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, sondern auch bis zu 2,7 Milliarden Liter Benzin und 2 Milliarden Liter Diesel. Bei einem Kraftstoffverbrauch von 53,7 Millionen Tonnen im Jahr 2024 entspricht das einer Einsparung von knapp 7 Prozent. Vergangene Woche hatte die Internationale Energieagentur ihren Mitgliedsstaaten empfohlen, aufgrund der Ölkrise vorhandene Tempolimits abzusenken, um Kraftstoff zu sparen.Deutschland ist weiterhin das einzige Industrieland weltweit ohne ein generelles Tempolimit auf Autobahnen und benötigt kurzfristig umsetzbare und wirksame Klimaschutzmaßnahmen, um eine erneute Verurteilung aufgrund des unzureichenden Klimaschutzprogramms zu vermeiden.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Die Bundesregierung muss angesichts der aktuellen Ölkrise und des unzureichenden Klimaschutzprogramms kurzfristig ein Tempolimit beschließen. Dadurch lässt sich der selbst von Wirtschaftsministerin Reiche für Ende April befürchteten Treibstoffknappheit und insgesamt unserer Abhängigkeit von Öl begegnen. Ein geringerer Verbrauch entlastet zudem die Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger. Die Bundesregierung ist jetzt in der Pflicht, der Empfehlung der Internationalen Energieagentur zu folgen und das Tempolimit einzuführen."Die DUH ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich der Forderung nach einem Tempolimit anzuschließen und die entsprechende Petition zu unterschreiben: https://www.duh.de/mit...mit-jetzt/ (https://www.duh.de/mitmachen/tempolimit-jetzt/)Hintergrund:Die Berechnung des Sprit-Einsparpotentials beruht auf der Studie "Modellierung der Umweltwirkung von Tempolimit-Maßnahmen auf Autobahnen und außerorts" des Umweltbundesamtes (2024). Das dort berechnete CO2-Einsparpotential wurde, anteilig auf die Kraftstoffe Benzin (55 Prozent) und Diesel (45 Prozent), in Kraftstoff-Verbrauch umgerechnet. Zuletzt wurde die Kraftstoffmenge von Volumen (4,7 Mrd. Liter) in Gewicht (3,7 Mio. Tonnen) umgerechnet, um den Anteil am Gesamt-Kraftstoffverbrauch anzugeben (7 Prozent). Diese Umrechnung ist nötig, da der Gesamt-Kraftstoffverbrauch stets in Tonnen angegeben wird.Link:DUH-Aktion für ein Tempolimit: https://www.duh.de/mit...mit-jetzt/ (https://www.duh.de/mitmachen/tempolimit-jetzt/)Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6243564