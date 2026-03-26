Kupfer-Schock voraus? Dieses Projekt könnte vom kommenden Defizit massiv profitieren

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Der Kupfermarkt ist ein zentraler makroökonomischer Baustein einer jeden fortschrittlichen Volkswirtschaft.

Ob in der Elektronik oder der elektrischen Energieversorgung, ohne das Element Kupfer wäre unser modernes Leben nicht denkbar. Und auch durch das globale Bevölkerungswachstum und die fortschreitende Elektrifizierung der Welt, kam es in den letzten Jahren durch den Ausbau von erneuerbarer Energie und dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen zu einem weiteren Nachfrageschub auf dem Kupfermarkt. Doch damit nicht genug; durch den Boom von KI-Anwendungen und den Aufbau von KI-Rechenzentren wächst die Kupfernachfrage viel schneller, als das Kupferangebot ausgebaut werden kann.



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Kupfermarkt und Ausblick

Der Kupfermarkt ist ein zentraler makroökonomischer Baustein einer jeden fortschrittlichen Volkswirtschaft. Ob in der Elektronik oder der elektrischen Energieversorgung, ohne das Element Kupfer wäre unser modernes Leben nicht denkbar. Und auch durch das globale Bevölkerungswachstum und die fortschreitende Elektrifizierung der Welt, kam es in den letzten Jahren durch den Ausbau von erneuerbarer Energie und dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen zu einem weiteren Nachfrageschub auf dem Kupfermarkt. Doch damit nicht genug; durch den Boom von KI-Anwendungen und den Aufbau von KI-Rechenzentren wächst die Kupfernachfrage viel schneller als das Kupferangebot ausgebaut werden kann.

Laut dem US-amerikanischen Finanzdienstleister S&P Global soll die Kupfernachfrage in den nächsten 15 Jahren von derzeit rund 28 Millionen Tonnen auf ca. 42 Millionen Tonnen bis 2040 ansteigen. Das entspricht einem Nachfragewachstum von 50%! Doch da der Kupferpreis in den letzten Jahren zu niedrig war, investierten die Rohstoffkonzerne viel zu wenig in die Exploration und das Auffinden neuer Kupfervorkommen. Dadurch baut sich ein massives Kupferangebotsdefizit durch die wachsende Nachfrage auf. Dass der aktuelle Kupferpreis von ca. 9.500 - 10.500 USD je Tonne nicht mehr lange so tief bleiben dürfte, ist Insidern der Branche mehr als bewusst und dieses Wissen setzt sich nach und nach bei den Investoren durch.

Unternehmensüberblick & Infrastruktur

Eines der wenigen Unternehmen, welches über ein beträchtliches Ausmaß an neuen Kupfervorkommen verfügt, ist das kanadische Explorationsunternehmen Power Metallic Mines (WKN: A40S32 | ISIN: CA73929R1055 | Ticker-Symbol: IVV1). Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren auf die Entdeckung und Entwicklung hochgradiger polymetallischer Lagerstätten in der Provinz Quebec konzentriert. Das Flaggschiff-Projekt ist das Nisk-Lion-Tiger-System in der James-Bay-Region im Norden Quebec. Mit nur 55 km Entfernung zur Cree-Gemeinde Nemaska ist die infrastrukturelle Ausgangslage für dieses Explorationsprojekt ausgesprochen gut. Die Straße Route du Nord ist ganzjährig befahrbar und auch die Energieversorgung ist durch die am Projektgebiet entlanglaufende Hochspannungsleitung von Hydro-Quebec vorhanden. Durch den Zukauf von 313 Claims im vergangenen Jahr 2025 hat sich das komplette Projektgebiet auf 330 km² ausgeweitet.

Die Kernprojekte: Nisk, Lion und Tiger

Das Hauptvorkommen an diversen Metallen liegt innerhalb des Projektgebietes in der Lagerstätte Nisk. Die Rohstoffbasis des Unternehmens wurde durch ein NI 43-101 Gutachten geschaffen, welches eine Mineralressource von ca. 5,43 Millionen Tonnen in der Kategorie Indicated (nachgewiesen) sowie ca. 1,79 Millionen Tonnen in der Kategorie Inferred (abgeleitet) nachweist, jeweils mit umgerechneten Nickeläquivalentanteilen von ca. 1,05% bis 1,35%. Das Interessante an den Begleitmetallen, die in Nickeläquivalente umgewandelt werden, ist, dass es sich dabei um Kupfer, Kobalt, Palladium und Platin handelt. Um die Wirtschaftlichkeit des Abbaus zu bestimmen, arbeitet das Unternehmen derzeit an einer vorläufigen Machbarkeitsstudie.

Doch der eigentliche Werttreiber von Power Metallic Mines ist die Projektzone Lion, die sich in etwa fünf Kilometer entfernt von dem Nisk Vorkommen befindet. Seit der Entdeckung der Lion-Zone in 2022/2023 liefert diese regelmäßig außergewöhnliche Bohrergebnisse. Diese waren und sind so hochgradig, dass sie international für Aufmerksamkeit sorgten. Seit ihrer Entdeckung zählen die dortigen Bohrungsresultate regelmäßig zu den weltweit besten polymetallischen Ergebnissen. Es handelt sich um ein orthomagmatisches Brekziensystem mit Kupfergehalten, die teilweise über 8% betragen, und eine Mächtigkeit von mehr als 20 Metern aufweisen. Diese werden ergänzt durch beachtliche Anteile an Platin, Palladium, Gold und Silber. Die Mineralisierung ist erstaunlich, denn sie beginnt nahe der Oberfläche und reicht nachweislich bis über 500 bis 600 Meter Tiefe. Doch damit nicht genug, denn die Elektromagnetik der Bohrlöcher zeigt an, dass der leitfähige Erzkörper sogar bis zu einer Tiefe von 1,2 Kilometer reichen dürfte. Das Erzvorkommen ist nach den bisherigen Funden sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe weiterhin offen und das Entdeckungspotenzial nicht ausgeschöpft. Daher hat Power Metallic Mines im letzten Jahr ein 100.000-Bohrmeter-Programm aufgelegt, das bis Ende 2026 fertiggestellt sein soll.

Hervorragende metallurgische Tests + weitere Zone

Power Metallic Mines hat als Vorarbeit des geplanten späteren Abbaus bereits einen metallurgischen Locked-Cycle-Flotationstest durchgeführt. Dieser bestätigte hervorragende Rückgewinnungsraten von nahezu 99% für Kupfer, über 93% für Palladium und knapp 97% für Platin. So eine hohe kommerzielle Verarbeitbarkeit mit Standardverfahren war nicht nur für die Geologen, sondern auch für die Investoren des Unternehmens mehr als eindrucksvoll. Auch der Fund der Tiger-Zone rund 700 Meter nordöstlich des Lion Vorkommens, zeigte den selben polymetallischen Mineralisierungstyp auf, der bereits ab einer Tiefe von 50 bis 100 Meter einsetzt. Das weitere Vorkommen in der Tiger-Zone gilt als Beweis für ein weitverzweigtes Rohstoffvorkommen und unterstreicht, dass die Erzkörper in Nisk, Lion und Tiger keine Einzelfunde sind und aus dem laufenden Bohrprogramm noch mehr Überraschungen zu erwarten sind.

Quelle: LSEG Refinitiv, 2-Jahreschart Power Metallic Mines

Zusammenfassung

Die Erstveröffentlichung der NI 43-101-konformen Ressource für die Lion Zone war kurzfristig der wichtigste Werttreiber des Unternehmens. Das laufende Bohrprogramm und die zu erwartenden weiteren Funde dürften die Bewertung des Unternehmens nach den letzten Kursrücksetzern weiter nach oben treiben. Die Kombination aus hoch konzentrierten Metallvorkommen, starker Investorenbasis und gutem Management bietet das Potenzial, hier noch in ein zukünftiges Rohstoffunternehmen investieren zu können. Ob dies so kommt oder ob das Unternehmen vorher von einem großen Kupfer-, Edelmetall- oder Rohstoffproduzenten übernommen wird, kann derzeit aber noch nicht abgeschätzt werden.

Interessenskonflikt

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